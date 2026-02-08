Aragón: resultados de las elecciones autonómicas 2026

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales de Aragón han cerrado sus puertas con normalidad este domingo a las 20.00 horas y ha comenzado el recuento de los votos que determinarán los resultados de las elecciones autonómicas de 2026.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidado por el Partido Popular, Jorge Azcón, decició el pasado 15 de diciembre convocar elecciones anticipadas debido al "bloqueo e irresponsabilidad" de la oposición para apoyar el presupuesto para 2026.

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 34 diputados. El reparto final determinará si alguna fuerza o bloque alcanza esa cifra en la votación de investidura o si será necesario un proceso de negociación posterior para la formación de Gobierno.

A continuación, pueden consultarse los resultados del escrutinio en tiempo real en el siguiente gráfico: