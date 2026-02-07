Santander creará un aparcamiento de más de 100 plazas en una parcela de Adif en Cajo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander creará un aparcamiento con capacidad para más de cien plazas con acceso directo desde la N-623, acondicionará un nuevo lugar de esparcimiento y realizará una limpieza integral para renovar la parcela de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que el Consistorio ha alquilado para poner a disposición del barrio de Cajo.

Así se lo ha transmitido la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a los vecinos de las asociaciones de Sixto Obrador, Renfe y Grupo San Ramón, con los que ha mantenido una reunión para mostrarles el proyecto de renovación integral de la parcela de Adif.

Igual ha acudido en compañía de la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, para explicar los detalles de una actuación que recuperará un espacio "degradado" para ponerlo al servicio de los vecinos.

Además, ha recabado las necesidades de los vecinos para poner en valor la parcela y así incorporar las propuestas.

Igual ha subrayado que es una actuación "muy necesaria, que va a mejorar de forma notable el entorno y la calidad de vida de los vecinos", y que "responde a una demanda del barrio para convertir este espacio en un lugar útil, accesible y seguro para todos".

La alcaldesa ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de impulsar mejoras en los barrios, escuchando a los vecinos y dando respuesta a sus necesidades, con proyectos "realistas y pensados para el día a día de la ciudad".