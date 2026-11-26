Santander, 26 de noviembre de 2026. El presunto responsable de la muerte de su novia en la localidad de Bullas (Murcia) es natural de Santander y tras el suceso, ocurrido ayer miércoles, viajó en tren hasta Cantabria, donde vive su familia paterna, y donde en la mañana de este jueves se ha entregado de forma voluntaria a la Policía Nacional, en la Jefatura Superior en la capital. En su declaración ante los agentes, ha reconocido ser el autor de los hechos, según ha desvelado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha indicado que el asesino confeso, de 37 años, permanece en dependencias policiales, a la espera de que se practiquen pesquisas pendientes para pasar después a disposición judicial, en este caso del juzgado encargado de los asuntos de violencia de género. (Fuente: Delegación del Gobierno en Cantabria)