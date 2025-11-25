Así es la colaboración que impulsa la vida de barrio contra la soledad de los mayores

Esta Navidad, Coca-Cola y la Fundación Grandes Amigos se han unido para combatir la soledad no deseada de las personas mayores en los barrios. La iniciativa se enmarca en la campaña de Coca-Cola "Refresca tu espíritu navideño", que comienza ahora y se desarrollará también durante 2026 en diferentes regiones de España.La colaboración ha arrancado con un taller creativo de velas artesanales, símbolo de luz y compañía, donde una treintena de personas mayores y voluntarios han compartido una jornada de encuentro. Coca-Cola quiere reforzar así su compromiso social, fomentando lazos dentro de las comunidades locales y combatiendo la soledad no deseada.Medio millar de personas se verán beneficiadas en Madrid, Alicante y Cantabria por estas iniciativas de ocio inclusivo. Además, otros 600 beneficiarios se congregarán en 8 fiestas de Navidad para mitigar la soledad en esta época en varias ciudades y pueblos de España.