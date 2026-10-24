Asociaciones víctimas dana ante ES-Alert en nuevas dana: "Ahora nadie quiere hacer un Mazón"

Valencia, 24 de octubre de 2026. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, respecto a los últimos envíos de ES-Alert y la diferencia con el que llegó a las 20:11 del 29 de octubre, considera que un hecho clave en la gestión actual de las últimas danas o lluvias torrenciales que han afectado a la Comunitat Valenciana: "No es que se haya aprendido más, es que hay más coordinación porque "nadie quiere hacer un Mazón, simplemente". Álvarez ha asegurado que las asociaciones han pagado es el "máximo precio": "233 muertes totalmente evitables", algo que ha quedado patente en la última dana.