Sevilla, 24 de noviembre de 2026. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha criticado este martes al Gobierno por no deflactar la tarifa del IRPF para compensar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo. "Es muy fácil acusar y decir qué malos son los empresarios que no quieren subir salario", ha afirmado Amor, quien ha defendido que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe subir y ha cuestionado que el Ejecutivo haya fijado el incremento en el 5,3%.