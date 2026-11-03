Baldoví considera una "vergüenza" que Mazón siga como diputado un año después de dimitir

Valencia, 3 de noviembre de 2026. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado este martes, en el que se ha cumplido un año desde que dimitió por su gestión de la dana, al 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que es una "auténtica vergüenza" que siga como diputado y "aforado" para "no ir ante la jueza de Catarroja y que esté cobrando más como portavoz de una comisión que todavía no se ha reunido desde su nombramiento". Por ello, Baldoví dice que "contrasta ver a Feijóo y a Vox pidiendo responsabilidades políticas mientras aquí mantienen a una persona que hace ya tiempo debería haber pasado a la historia". A su juicio, él mismo "debería haber dimitido por decencia" y, si no es así, tanto PP como Vox "deberían haber exigido su acta o enviarlo al grupo de no adscritos", quien ha advertido que "el ejercicio de hipocresía de PP y Vox raya la indecencia más absoluta".