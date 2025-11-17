Baldoví ve "patética" e "indignante" la comparecencia de Mazón en el Congreso

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "patética" e "indignante" la comparecencia del 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso y ha considerado que el dirigente valenciano "ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que no tuvo nada que ver". A juicio de Baldoví, "la imagen que quedará en el día es que el 'president' de la Generalitat, cuando ya sabía que había gente desaparecida, metía su teléfono móvil en la mochila". Baldoví ha criticado que el dirigente valenciano "en todo caso ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que era un 'president' que no tuvo nada que ver con las alertas".