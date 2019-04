Publicado 01/04/2019 15:48:03 CET

Declaraciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien ha insistido en que no está imputado por "ningun" delito de corrupción, asegurando que "no se puede hacer responsable" al PP por lo que hagan algunas personas. "De los comportamientos personales se nos hace responsable a las personas, pero no a las entidades que esas personas representan", ha señalado.