Bendodo lamenta que aclamen a Punte cuando dimite "a nueve meses del accidente de Adamuz"

Córdoba, 7 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha lamentado este sábado que en el mitin del PSOE de este viernes en Valencia hayan aclamado al exministro de Transportes Óscar Puente, coreando su nombre, y "los socialistas sacaban pecho diciendo que ha dimitido a los seis días del accidente de Urda", cuando "ha dimitido a los nueve meses del accidente de Adamuz y 115 muertos después". (Fuente: Imágenes Cedidas)