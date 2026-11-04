Bernabé defiende que Puente ha "dado la cara" mientras Mazón sigue "parapetado" por el PP

Valencia, 4 de noviembre de 2026. La cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha defendido que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha "dado la cara" antes de anunciar su dimisión y ha contrapuesto esta situación a la del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que un año después sigue "parapetado" por el PP y aforado como diputado 'popular' en Les Corts: "Ahí radica la diferencia". "Puente ha dado la cara en la respuesta, ha dado la cara en la gestión y ha dado la cara ante quienes, como bien dijo ayer y como siempre vamos a defender, son los que merecen todo el respeto y todo el ejemplo, que son las víctimas", ha señalado. "Cuando ponemos a las víctimas en el centro, tomamos decisiones que son las adecuadas", ha valorado.