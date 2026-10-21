Publicado 21/10/2026 13:06:40 +02:00CET

Bernabé llama a votar el 29N por las personas "a las que les quieren robar el voto"

Valencia, 21 de octubre de 2026. La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha llamado a votar en los próximos comicios por "las más de 140.000 personas a las que les quieren robar el voto" la "derecha y la ultraderecha" tras la decisión del Tribunal Supremo de suspenderlo para los nacionalizados por la 'ley de nietos'. "Ya lo hemos explicado una y otra vez. Yo también lo pido, y le pido a todos los ciudadanos y ciudadanas que voten, que voten por las más de 144.000 personas que no pueden votar. Porque de manera injusta se les ha quitado el voto, porque la derecha y la ultraderecha han hecho todo lo posible para que se les quite el voto", ha reivindicado, en declaraciones a los medios este miércoles tras registrar el PSPV en la Junta Electoral sus candidaturas para el 29N.