El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, confiará la diplomacia de su gobierno a Antony Blinken, que asumirá la secretaría de Estado tras haber sido durante más de una década uno de los principales asesores políticos del exvicepresidente, según han adelantado 'The New York Times', 'The Washington Post' y la agencia Bloomberg.(Fuente: Ruptly/CSIS/Joe Biden/Goldman Sachs)