Biden insta a Irán a no responder y vuelve a mostrar su apoyo a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que Irán va a atacar a Israel "más pronto que tarde" en represalia por el bombardeo de la semana pasada contra su consulado en Damasco (Siria) y ha instado a las autoridades iraníes que no lancen una respuesta armada. "Apoyamos a Israel, defenderemos a Israel e Irán no va a salir ganando", ha señalado Biden sobre este hipotético ataque iraní. "No quiero hablar sobre información clasificada, pero tengo la expectativa de que va ocurrir más pronto que tarde", ha manifestado.(Fuente: The White House / X)