La biofarma i+Med, Premio Pyme del Año en Álava

Tecnología e innovación aplicada al sector farmacéutico. Es la actividad de i+Med, el Premio Pyme del Año 2025 en Álava, un galardón concedido por Banco Santander y la Cámara de Comercio.Fundada en 2013 como una cooperativa de científicos con intereses en el sector biotecnológico, han crecido desde los tres fundadores iniciales hasta convertirse en la actualidad en un equipo de más de 200 personas.El 80% de su actividad se exporta al mercado internacional. Tienen presencia en más de 60 países, entre otras cosas gracias a la innovación.Para que su crecimiento sea sostenible, han contado con socios de confianza.Tecnología de vanguardia, investigación y afán por innovar hacen de esta pyme un referente en soluciones biomédicas en un sector en constante cambio.