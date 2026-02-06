Activado un dispositivo con 639 quitanieves y 114.000 toneladas de fundentes ante nevadas en CyL y Madrid

Archivo - Imagen de archivo de máquinas quitanieves en el puerto de Navacerrada. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo de vialidad invernal para carreteras consistente en 639 equipos quitanieves y 114.089 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas previstas para este fin de semana en Castilla y León y Madrid.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín de aviso naranja por nevadas en Castilla y León para el sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, así como otro de aviso amarilla por nevadas en la Comunidad de Madrid para el sábado 7 de febrero, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, se recomienda consultar la información y recomendaciones en la cuenta de X del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) y en los enlaces oficiales de Información de la Dirección General de Tráfico (DGT) en http://infocar.dgt.es/etraffic/, su cuenta en X (@DGTes) y de la AEMET (http://meteoruta.aemet.es/p_index.html y @AEMET_Esp).

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio persigue mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad.