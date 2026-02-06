Washington asegura que un tratado de armas nucleares sin China dejará a EEUU y sus aliados "menos seguros"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realiza declaraciones en un evento en Washington. - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha recalcado este viernes su apertura a negociar un nuevo tratado de control de armas nucleares tras expirar el Nuevo START, que aplicaba límites a los arsenales de Estados Unidos y Rusia, aunque ha insistido en que un futuro pacto sobre armamento sin China dejará a Estados Unidos y sus aliados "menos seguros".

Después de que Washington y Moscú dejaran morir el último tratado que vinculaba a ambos a controles y verificaciones de sus arsenales nucleares, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido que "una nueva era exige un nuevo enfoque", por lo que ha apostado por "algo nuevo" y no por prorrogar "el mismo viejo START", afirmando que el control de armas nucleares "ya no puede ser una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Rusia".

A juicio del jefe de la diplomacia estadounidense, el futuro tratado que sustituya al START debe reflejar que Estados Unidos pronto podría enfrentarse "no a uno, sino a dos pares nucleares: Rusia y China".

"Un acuerdo de control de armamentos que no tenga en cuenta la acumulación de capacidades de China, que Rusia está apoyando, sin duda dejará a Estados Unidos y a nuestros aliados menos seguros", ha explicado, en una publicación en la que expresa la posición estadounidense ante el panorama abierto tras la caducar el tratado de control de armas nucleares.

En concreto, de Pekín ha señalado que su "rápida y opaca" expansión nuclear ha dejado "obsoletos" los modelos de control de armamento. Insisten en que el gigante asiático solo desde 2020 ha triplicado su stock de armas nucleares, hasta el nivel por encima de 600 armas, y va camino de superar el millar de ojivas nucleares para 2030.

Por todo ello, Rubio ha señalado que Washington negociará siguiendo una serie de líneas claras como el hecho de que se incluya a otros países, en particular China, en el acuerdo. También ha dicho que no aceptará términos "que perjudiquen a Estados Unidos o que ignoren el incumplimiento en la búsqueda de un acuerdo futuro" y que siempre negociará "desde una posición de fuerza".

"Rusia y China no deberían esperar que Estados Unidos permanezca inmóvil mientras eluden sus obligaciones y amplían sus fuerzas nucleares. Mantendremos una disuasión nuclear sólida, creíble y modernizada", ha indicado, insistiendo en las líneas maestras presentadas en la reunión de la Conferencia de Desarme que se celebra en Ginebra, Suiza.

Por todo ello, el responsable de Exteriores estadounidense ha recalcado Washington que seguirá con su política de disuasión, "al mismo tiempo que sigue todas las vías para cumplir el deseo del presidente Trump de un mundo con menos de estas terribles armas".

Esta posición confirma la expresada por el presidente de Estados Unidos para trabajar en un tratado "nuevo, mejorado y modernizado" de control de armas nucleares que "pueda perdurar en el futuro" para reducir los arsenales nucleares, tras la expiración del Nuevo START, firmado por Washington y Moscú.

"En lugar de extender el Nuevo START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, ha sido gravemente violado, deberíamos poner a nuestros expertos nucleares a trabajar en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", ha señalado recientemente el dirigente norteamericano.