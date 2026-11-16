Bizkaia presenta a expertos y profesionales su hoja de ruta de "turismo accesible"

Bilbao, 16 de noviembre de 2026. La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado este lunes, en el marco de V Congreso Internacional de Turismo Accesible TUR4all que se desarrolla en Bilbao, su experiencia y modelo de "turismo accesible", que ha sido elaborado junto a personas con discapacidad y representantes del sector para "concienciar, divulgar, sensibilizar" de que la "apuesta por un turismo de calidad pensado para todas las personas" es una "apuesta segura" y con el objetivo de que la accesibilidad sea "un compromiso permanente". La cita, organizada por Impulsa Igualdad en colaboración con la institución foral, se celebra el 16 y 17 de noviembre en la capital vizcaína y reúne en el Palacio Euskalduna a representantes institucionales, especialistas y profesionales que han compartido sus experiencias y aprendizajes sobre inclusión social, desarrollo rural, turismo sostenible y accesibilidad.