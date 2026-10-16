Bolaños ve una tendencia "al alza" del PSOE en precampaña

Madrid, 16 de octubre de 2026. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que ve una tendencia "al alza" del PSOE en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, frente a un PP que "va a la baja", a la vez que ha eludido responder si participará con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en mitines. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, manifestó hace semanas que contaría con el exlíder socialista investigado judicialmente por el 'caso Plus Ultra' en una campaña electoral.