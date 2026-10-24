Bordalás resta importancia a su choque con Ángel Torres: "Sabe el cariño que le tengo"

Madrid, 24 de octubre de 2026. El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la jornada 10 de La Liga EA Sports ante el Athletic Club. El partido llega en un momento de tensión para el conjunto azulón tras las declaraciones cruzadas entre el entrenador y el presidente del club, Ángel Torres, en los últimos días. Bordalás ha restado importancia a lo ocurrido: "He hablado con Ángel Torres. No iban dirigidas a él, sabe el cariño que le tengo". Por otro lado, ha asegurado que su equipo está centrado en el partido de mañana.