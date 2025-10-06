Bordera, sobre la violencia de Israel a los detenidos de la flotilla: "Ha sido violencia dura"

El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera, uno de los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha puntualizado, respecto al grado de violencia, tanto física como psicológica, por parte de la policía israelí hacia los detenidos de la flotilla, que ha sido "dura". "Nos han pegado", ha remarcado, al mismo tiempo que ha destacado que han tenido que rogar medicación para los compañeros detenidos con problemas de salud. "A mí, por ejemplo, me han dado un golpe en la costilla, que tengo que ir al hospital, porque no he tenido tiempo aún material de ir a que me lo miren. Sé de un compañero que casi le rompen un brazo, hay personas a las que le han literalmente pegado bastantes más golpes que a mí, o a este compañero que casi le rompen el brazo", ha continuado. "Con el tiempo se irá sabiendo hasta qué punto ha sido violencia física, física dura, y psicológica probablemente aún peor".