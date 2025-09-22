El Bosque Ahorramas, un espacio destinado a los artistas emergentes del Jardín de las Delicias

El Bosque Ahorramas, un espacio destinado a los artistas emergentes del festival 'Jardín de las Delicias', cuenta con la imagen de la compañía. Un patrocinio con el que la empresa de distribución alimentaria se estrena dentro del mundo de la música. Al ritmo del compás y del buen rollo, los asistentes han podido disfrutar de una sorpresa que la compañía les tenía preparada Un espacio único iluminado donde hacerse fotografías inolvidables y disfrutar en la mejor compañía del ambientazo del festival.Una acción que se enmarca dentro del programa de la compañía: 'Alimentando El Futuro', que busca promover un estilo de vida saludable. Ahorramas pone así el foco en los talentos emergentes, apostando por la cultura, las nuevas generaciones de artistas y, sobre todo, por los hábitos de vida saludables.