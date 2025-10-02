Bustinduy exige la "liberación inmediata" de miembros de la flotilla secuestrados por Israel

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha exigido este jueves la "liberación inmediata" de los miembros de la Flotilla que han sido secuestrados "ilegalmente" por el gobierno de Israel. Además, el ministro ha hecho un llamamiento a "redoblar la presión internacional contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de instrumentos de presión, de boicot, de ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas para acabar con este atropello constante, sistemático de los derechos humanos y con una impunidad que es insoportable".