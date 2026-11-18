Zaragoza, 18 de noviembre de 2026. El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reivindicado la influencia de su formación en el Gobierno de coalición de Aragón y ha defendido que las medidas impulsadas permiten destinar recursos públicos a las necesidades de los ciudadanos. Entre ellas, ha destacado la reducción "prácticamente a cero" de la partida de cooperación internacional y la asignación de fondos a dependencia, jóvenes agricultores y compensaciones al sector primario. (Fuente: Imágenes Cedidas)