Valencia, 20 de noviembre de 2026. El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha incidido en que dos años después de la dana "siguen pendientes las obras de canalización, limpieza de cauces y reconstrucción en Torrent y Paiporta". "Es necesario un Gobierno que ponga los intereses de los valencianos por encima de todo", ha exigido. En este sentido, ha recordado que el líder de su partido, Santiago Abascal, cerrará la campaña electoral en la plaza de toros de València "como muestra del compromiso de Vox con esta tierra". "El 30 de noviembre muchísima gente irá a trabajar con una sonrisa gigantesca porque nos habremos liberado de la losa de Pedro Sánchez", ha augurado. (Fuente: Imágenes Cedidas)