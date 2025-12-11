6 de cada 10 españoles viaja en las fechas navideñas y el 76% se lleva los regalos en la maleta

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y son muchos los españoles que ponen rumbo a otros destinos para celebrar las fiestas. Según la 'Encuesta sobre los hábitos de viaje y consumo navideño en España', elaborada por Beruby para Amazon, 6 de cada 10 suele viajar en estas fechas y el 76% lleva los regalos en su equipaje.Los pueblos y zonas rurales destacan entre los destinos más comunes para pasar las navidades. Bajo este marco, la compañía insiste en la necesidad de desarrollar una red logística que permita la entrega segura y eficiente de los regalos más allá de las grandes ciudades.Una iniciativa que busca contribuir al desarrollo económico y social de estas localidades y llevar el espíritu navideño a todos los códigos postales.