Mapa de resultados de las elecciones de Extremadura, municipio a municipio

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sido la fuerza más votada en 261 municipios en las elecciones autonómicas de este domingo, frente al PSOE, que ha ganado en 117 localidades y Vox, en siete, con datos del escrutinio por encima del 98 por ciento.

En la ciudad de Mérida, el PP ha conseguido el 41,98 por ciento de los votos, 10 puntos más que en 2023, mientras que el PSOE ha perdido 20 puntos, pasando del 42,06 por ciento de los votos en los comicios de 2023, hasta el 21,45 por ciento de los sufragios.

Por su parte, Vox ha subido 8 puntos, hasta el 18 por ciento de los votos, mientras que Unidas por Extremadura ha subido en cinco puntos, hasta el 13,9 por ciento de los sufragios.

En la ciudad de Badajoz, con el 92,4 por ciento de los votos escrutados, Vox se sitúa como segunda fuerza política en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al sacar 3,7 puntos de ventaja al PSOE, que queda en tercer lugar.

En concreto, el PP gana las elecciones en la ciudad de Badajoz con el 46,27 por ciento de los votos, mientas que Vox se sitúa en segundo lugar con el 20,6 por ciento de los sufragios, mientras que el PSOE pasa a tercera posición, con el 16,9 por ciento.

El PP ha logrado, con el 38,6 por ciento de los votos, ser el partido con mayor respaldo en Villanueva de la Serena (Badajoz), la localidad natal del candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que gobernó como alcalde entre los años 2003 y 2024.

El PSOE ha quedado en segunda posición con 30,6 puntos, por delante de Vox (18,9 por ciento) y Unidas por Extremadura (8,6 por ciento). En las elecciones autonómicas del año 2023, los socialistas fueron los más votados con el 50,1 de los votos, por lo que la formación de Gallardo ha perdido casi veinte puntos en dos años.

Mientras, el Partido Popular ha logrado ser el partido más votado en Fuente de Cantos (Badajoz), el municipio extremeño situado en el eje de la Vía de la Plata, con un 52,8 por ciento y un total de 1.256 votos.

En la madrugada de este jueves fue sustraída la caja fuerte de la oficina de Correos de la localidad pacense, que contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura.