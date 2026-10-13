Una de cada dos mujeres españolas afirma haber tenido su primer hijo más tarde de lo deseado

Madrid, 13 de octubre de 2026. Una de cada dos mujeres españolas afirma haber tenido su primer hijo más tarde de lo que hubiera deseado, con un retraso medio de seis años entre quienes vivieron esta situación. Así lo revela el Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute, un estudio internacional realizado a más de 24.000 mujeres de nueve países. El deseo de ser madre sigue muy presente entre las mujeres españolas: ocho de cada diez ya es madre o quiere serlo y el 74% considera la maternidad una meta importante en su vida. Sin embargo, entre las que ya son madres, el número ideal de hijos se sitúa en 2,4, frente a los 1,6 que tienen de media. La edad, el momento vital, la situación económica, la estabilidad laboral o la conciliación son algunas de las circunstancias que influyen en la decisión de cuándo ser madre. A ellas se suman las dificultades para lograr un embarazo. Una de cada seis mujeres españolas ha experimentado infertilidad en algún momento de su vida, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de mujeres. Entre las mujeres que han seguido un tratamiento de fertilidad, el 85% declara haber experimentado emociones negativas, como ansiedad, estrés o miedo al fracaso. En este contexto, el apoyo psicológico cobra especial importancia. El Barómetro permite ampliar el conocimiento sobre la fertilidad incorporando, junto a su dimensión clínica, las circunstancias que rodean el camino hacia la maternidad.