Fallece Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurista Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido en León en el día de ayer a los 100 años.

Licenciado en Derecho, ejerció la abogacía en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León y estuvo al frente de un destacado despacho jurídico en la capital leonesa.

Fue hijo del capitán militar Juan Rodríguez Lozano, fusilado en el campo de tiro de Puente Castro (León) en agosto de 1936 por el bando franquista por declarar su fidelidad al Gobierno de la II República.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha expresado en redes sociales su "profundo pesar" y se ha referido a Juan Rodríguez García-Lozano, abogado y decano emérito del Ilustre Colegio de la Abogacía de León (ICA), como un profesional cuya trayectoria "quedó unida a la historia de la abogacía", además de recordar que participó en el IV Congreso de la Abogacía (León, 1970), un "hito" para la profesión.