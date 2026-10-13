Detenidas dos personas en el aeropuerto de Sevilla por tratar de cruzar el control fronterizo con documentos de terceros

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Sevilla a dos personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental, después de que intentaran superar el control fronterizo utilizando documentación perteneciente a terceras personas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron durante un control de entrada en territorio nacional, cuando los agentes comprobaron la documentación presentada por ambos viajeros y detectaron diversas irregularidades por las que realizaron comprobaciones adicionales.

Tras las gestiones realizadas, los agentes determinaron que los documentos presentados no correspondían a la verdadera identidad de sus portadores y que ambos pretendían acceder a territorio nacional de manera irregular mediante la suplantación de identidad de otras personas.

Por ello, una vez determinada la verdadera identidad de los implicados, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de falsedad documental.