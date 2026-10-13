Calendario laboral 2027: festivos nacionales, autonómicos y principales puentes

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2027 recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se estima que el próximo año los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro puentes en todas las comunidades: Año Nuevo (viernes, 1 de enero); el Viernes Santo (26 de marzo), la festividad de Todos los Santos (lunes, 1 de noviembre), Día de la Constitución Española (lunes, 6 de diciembre), que apunta a ser el puente más largo de 2027 para aquellos trabajadores que puedan librar el martes 7 y enlazar con el festivo del miércoles día 8 (Inmaculada Concepción).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (25 de marzo), que son todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en cuatro comunidades (Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (29 de marzo).

FESTIVOS NACIONALES DE 2027: QUÉ DÍAS SON FESTIVOS EN TODA ESPAÑA

1 de enero: Año Nuevo (viernes)

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles)

26 de marzo: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional (martes)

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos (lunes)

6 de diciembre: Día de la constitución (lunes) - 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)

25 de diciembre: Navidad (sábado)

¿QUÉ DÍAS SON FESTIVOS EN MI COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 25 de marzo (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valenciana, pero no con el miércoles 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

CALENDARIO LABORAL 2027 EN ANDALUCÍA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

1 de marzo (lunes) Día de Andalucía

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN ARAGÓN

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

23 de abril (viernes) San Jorge/Día de Aragón

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN PRINCIPADO DE ASTURIAS

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

8 de septiembre (miércoles) Día de Asturias

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN BALEARES

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

1 de marzo (lunes) Día de les Illes Balears

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CANARIAS

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

2 de febrero (martes) Virgen de la Candelaria (solo en Tenerife)

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

5 de agosto (jueves) Nuestra Señora de las Nieves (solo en La Palma)

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

8 de septiembre (miércoles) Nuestra Señora del Pino (solo en Gran Canaria)

15 de septiembre (miércoles) Nuestra Señora de los Volcanes (solo en Lanzarote y La Graciosa)

17 de septiembre (viernes) Nuestra Señora de la Peña (solo en Fuerteventura)

24 de septiembre (viernes) Nuestra Señora de los Reyes (solo en El Hierro)

4 de octubre (lunes) Nuestra Señora de Guadalupe (solo en La Gomera)

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CANTABRIA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

28 de julio (miércoles) Día de las Instituciones de Cantabria

15 de septiembre (miércoles) La Bien Aparecida

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos - 6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CASTILLA-LA MANCHA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

27 de mayo (jueves) Corpus Christi - 31 de mayo (lunes) Día de Castilla-La Mancha

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CASTILLA Y LEÓN

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

23 de abril (viernes) Fiesta de Castilla y León

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos - 6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CATALUÑA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua (salvo en Arán)

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

17 de junio (jueves) Fiesta de Arán (solo en el Valle de Arán, en lugar del 29 de marzo)

24 de junio (jueves) Día de San Juan

11 de septiembre (sábado) Fiesta Nacional de Cataluña

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN EXTREMADURA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo - 26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

8 de septiembre (miércoles) Día de Extremadura

11 de octubre (lunes) Sustitución 15 de agosto

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos - 6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN GALICIA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

19 de marzo (viernes) San José

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

17 de mayo (lunes) Día de las Letras Gallegas

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos - 6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN COMUNIDAD DE MADRID

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

19 de marzo (viernes) San José

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes) Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN REGIÓN DE MURCIA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

19 de marzo (viernes) San José

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

9 de junio (miércoles) Día de la Región de Murcia

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN NAVARRA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

19 de marzo (viernes) San José

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN PAÍS VASCO

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

7 de octubre (jueves) Aniversario 1er Gobierno Euskadi

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN LA RIOJA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

9 de junio (miércoles) Día de La Rioja

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN COMUNITAT VALENCIANA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

19 de marzo (viernes) San José

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

29 de marzo (lunes) Lunes de Pascua

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

9 de octubre (sábado) Día de la Comunitat Valenciana

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN CEUTA

1 de enero (viernes) Año Nuevo

6 de enero (miércoles) Epifanía del Señor

25 de marzo (jueves) Jueves Santo

26 de marzo (viernes) Viernes Santo

1 de mayo (sábado) Fiesta del Trabajo

17 de mayo (lunes) Eidul Adha-Fiesta Sacrificio

5 de agosto (jueves) Nuestra Señora de África

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes) Todos los Santos

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución Española

8 de diciembre (miércoles) Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado) Natividad del Señor

CALENDARIO LABORAL 2027 EN MELILLA