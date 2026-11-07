Candidatos y partidos políticos retoman la precampaña tras el accidente ferroviario de Urda

Madrid, 7 de noviembre de 2026. Los principales partidos políticos del país han retomado este sábado sus actos de precampaña electoral después del luto que muchos partidos, a excepción de VOX, guardaron tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre. A menos de una semana para el inicio oficial de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre, los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan movilizándose por todo el país para presentar sus propuestas ante la ciudadanía. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP / VOX / Comuns / Podemos)