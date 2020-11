La directora general de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, ha recomendado no organizar cenas de Navidad ni encuentros entre personas que no sean convivientes. "Lo prudente y razonable es que las familias y las pandillas de amigos no organicen cenas o encuentros de Navidad, no estamos en esa situación, o tendremos un enero muy complicado", ha advertido.(Fuente: Gobierno Cantabria)