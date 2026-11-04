La carne de vacuno española avanza un paso más en su compromiso con la sostenibilidad ambiental

Madrid, 4 de noviembre de 2026. La organización interprofesional de la carne de vacuno, Provacuno, ha ampliado su web app Huella Vacuno Sostenible a los mataderos y salas de despiece para medir y reducir la huella de carbeno en toda la cadena de valor. Mediante una interfaz sencilla, la herramienta ofrece, a partir del número de animales y su peso, un borrador automático de huella de carbono respaldado por publicaciones científicas del sector cárnico en España. De esta manera, las empresas pueden obtener el impacto por kilo de carne en canal e informes claros para auditorías. Además, la plataforma permite comparar resultados, de forma anónima, con la media del sector o de su entorno. Esta aplicación se ha desarrollado en el marco del programa europeo "Sustainable European Beef", que promueve la mejora continua del sector con transparencia y rigor científico, dentro de la campaña "Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno".