Santander, 26 de noviembre de 2026. El delegado de Gobierno, Pedro Casares (PSOE), espera una "reacción urgente del Partido Popular" tras conocerse este martes el auto de la titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo, en el que considera que existen "indicios suficientes" de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad en el concejal de Ruesga, David Setién (PP), que durante la Feria de Ganado de Arredondo se dirigió a Casares "de forma airada" y presuntamente le golpeó en la cara. A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el delegado ha subrayado que se trata de unos hechos "gravísimos" y ha denunciado que la presidenta de Cantabria y del PP, María José Sáenz de Buruaga, "ha puesto en cuestión" su versión como víctima e "incluso" la que ofreció la Policía Nacional. (Fuente: Delegación del Gobierno en Cantabria)