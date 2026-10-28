Casi la mitad de los españoles necesita un traductor para entender los productos bancarios

Madrid, 28 de octubre de 2026. El 47% de los españoles siente que prácticamente necesita un traductor para entender los productos y las condiciones bancarias, mientras que solo una cuarta parte tiene un alto nivel de confianza en su banco. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta encargada por el banco digital Monzo sobre los hábitos financieros de los españoles. Gestionar cuentas conjuntas, repartir los gastos del hogar y llevar un control de las finanzas de los hijos son algunos de los principales retos a los que se enfrentan los españoles. Gestionar el dinero forma parte de nuestra rutina diaria, pero entender las condiciones de un banco o evitar sorpresas en nuestras cuentas no siempre resulta fácil.