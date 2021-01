Castells, a los rectores: "Hay que hablar con los estudiantes"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha respondido este jueves a los rectores (Crue) por la polémica generada sobre la celebración o no de exámenes de forma presencial en el contexto actual de pandemia. "No voy a entrar en polémicas de ningún tipo, en este momento el seguir debates con trasfondo político, o incluso personal, me parece poco digno de una parte o de otras en una situación en que, en conjunto, estamos todos en peligro", ha asegurado el ministro en una rueda de prensa este jueves tras ser preguntado por este tema. "Hay que hablar con los estudiantes, es lo que estoy pidiendo", resume.(Fuente: La Moncloa)