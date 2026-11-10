Catalá insiste en que es momento de "dar fin a la Acampada" y aboga por "diálogo" y "firmeza"

Valencia, 10 de noviembre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido en que "ya es momento de darle fin" a la Acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace un mes en la Plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia. "Y nosotros vamos a intentar hacerlo de forma dialogada, razonada, consensuada, pero ya muy firme y muy determinante". "Estamos trabajando con la Delegación de Gobierno desde hace bastantes semanas, hemos gestionado de forma profesional y responsable esta situación, hemos intentado que no se vulneraran y que se ejercieran los derechos fundamentales de los acampados, se han desarrollado con absoluta normalidad. Y, llegado a este punto donde ya después de un mes, obviamente, los acampados han podido desarrollar su derecho fundamental y sus reivindicaciones, consideramos que hay varias razones que motivan que ya demos fin a esta situación", ha expuesto.