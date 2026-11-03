Catalá manda escrito a Delegación para empezar a recuperar la normalidad de la plaza acampada

Valencia, 3 de noviembre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dirigido un escrito a la Delegación del Gobierno para empezar a trabajar en recuperar la "normalidad" de la Plaza, donde está instalada la acampada por el derecho a la vivienda. Catalá se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación de la Carrera por la Solidaridad 2026, al ser preguntada por si tenían previsto algún tipo de movimiento con la acampada tras desalojarse la que había en Madrid. Al respecto, la primera edil ha manifestado que esta misma mañana ha dirigido un escrito a la Delegación de Gobierno para solicitar una reunión de coordinación técnica. "Yo creo que la colaboración, como se mostró el pasado sábado de todas las administraciones, siempre tiene buenos frutos y tenemos que empezar a trabajar, en el marco de nuestras competencias, en recuperar la normalidad de la Plaza". -. Firma: CSM .- (Fuente: Imágenes Cedidas)