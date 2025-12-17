Cerdán defiende su inocencia en el Senado y denuncia una "persecución inquisitorial"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha denunciado una "persecución propia de la Inquisición" contra él, a la vez que ha instado a la 'comisión Koldo' del Senado a investigar las "manipulaciones y ediciones" de los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre para ver si concluyen que ha sido víctima de las 'cloacas' del Estado. "Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha proclamado Cerdán al inicio de su segunda comparecencia ante la comisión del Senado, a la que el PP le convocó nada más salir de la cárcel el pasado 19 de noviembre tras pasar cinco meses en prisión.(Fuente: Europa Press/Senado)