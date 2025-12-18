Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años"

Archivo - El actor Eduardo Casanova posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). La Academia celebra la calidad de - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha anunciado este jueves en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado Casanova en la publicación.

El cineasta recalca que lo anuncia con "dignidad", un aspecto que debería ser "la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", ha indicado.

El documental, según afirma, se estrenará en cines "pronto" en 2026 y añade que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha aseverado.

Casanova estrenó hace tan solo unos días 'Silencio', una serie original de Movistar Plus+ en la que se adentraba en el mundo de los vampiros para reflejar el rechazo y estigmatización que sufren las personas con VIH. En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de la ficción, Casanova afirmó que la miniserie habla "sobre el estigma y sobre el silenciamiento de las personas con VIH" y recordó cómo durante la fase de documentación encontró con un paralelismo entre enfermedades que le "llamó mucho la atención": "En sus inicios, a la pandemia del sida se le llamaba la peste rosa, estableciendo directamente una conexión con la peste negra".

En la entrevista, Casanova lamentó que, aunque quieran, muchas personas con VIH "no pueden hablar de ello" porque conlleva "muchísimas limitaciones" en la vida. Entre ellas destacó exclusiones estructurales "muy fuertes" como que "no pueden viajar a más de 48 países" sin tener complicaciones en visados de trabajo, estudio o residencia o como que en España "no se legalizó hasta 2023 que tener VIH" no pudiese ser un motivo automático de no aptitud para obtener licencia de armas.