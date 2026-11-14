Cerrado un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para mover dinero del cibercrimen

Granada/Almeria, 14 de noviembre de 2026. Imágenes de las operaciones realizadas por la Guardia Civil, que ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar víctimas como "mulas económicas". Su objetivo era que creasen cuentas bancarias, para lo que supuestamente ofrecían hasta 100 euros, con el fin de recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. Han sido detenidas dos personas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada, en Granada y Almería. (Fuente: Guardia Civil)