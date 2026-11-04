La Certificación CUE cumple 10 años

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El "Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal" cumple 10 años. Una norma impulsada por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), y con el apoyo de la biofarmacéutica AbbVie. La norma, que se creó para evaluar de forma objetiva y sistemática la calidad asistencial de estas unidades, ayuda a garantizar a las personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, entorno al 1% de la población española, la mejor prestación asistencial. De esta manera, la certificación CUE, impulsa la excelencia y el reconocimiento internacional de las unidades asistenciales mediante estándares de calidad homogéneos y actualizados. Aun así, los expertos destacan que el programa todavía afronta retos, como ampliar el número de unidades acreditadas y actualizar los criterios de calidad Un reconocimiento que aglutina un total de 67 criterios y que ya ha sido otorgado a 89 unidades de la geografía española desde su nacimiento en 2016. (Fuente: )