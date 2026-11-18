Zaragoza, 18 de noviembre de 2026. La candidata de Chunta Aragonesista (CHA)-Frente Amplio Aragón al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, ha planteado una batería de medidas "urgentes" para reforzar la educación pública, entre las que figuran elevar la inversión hasta el 7% del Producto Interior Bruto (PIB), reducir el número de alumnos por aula, garantizar la gratuidad de la enseñanza y mejorar las condiciones de los centros educativos mediante la climatización de las instalaciones y la renaturalización de los patios escolares.