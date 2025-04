China mantiene el pulso a EEUU a pesar de los aranceles del 104% y adoptará medidas "enérgicas"

El Gobierno de China ha recalcado este miércoles que adoptará medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos e intereses" tras la entrada en vigor de unos aranceles del 104 por ciento por parte de Estados Unidos, tal y como ya había anunciado Donald Trump de no retirar el gigante asiático sus tarifas de represalia del 34 por ciento a los primeros gravámenes impuestos por Washington. "No se debe privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "seguirá adoptando medidas enérgicas y firmes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", según ha informado el portal chino de noticias The Paper.(Fuente: Europa Press / Casa Blanca / Gobierno China)