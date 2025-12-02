Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella

Un centenar de efectivos de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) buscan desde primera hora de la mañana de este martes a Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz en la balsa de Berbes, en Ribadesella. Las labores se centran ahora en extraer los aproximadamente 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos que sepultan los dos vehículos que supuestamente arrojó en 1987 'el Portugués', marido y padre de las desaparecidas, y en los que la Unidad Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional sospechan que pueden estar los dos cadáveres.