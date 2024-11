En el polígono industrial de Ribarroja, la Dana ha ocasionando daños masivos. Aunque no se han hallado víctimas mortales, numerosos polígonos industriales han quedado anegados y bloqueados. En El Oliveral llevan una semana limpiando. Pero aún queda, y no poco. No saben cuando podrá retomarse la actividad. Las pérdidas son incontables.(Fuente: Europa Press/Guardia Civil/Policía Nacional)