Clavijo acusa a Migraciones e Interior de incumplimiento del auto de TS sobre menores migrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior del incumplimiento del auto del Tribunal Supremo sobre los menores migrantes solicitantes de asilo. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a medios tras inaugurar la jornada 'Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida', organizada por el Gobierno canario, en Madrid. "Lo que no ha habido es la voluntad de hacer esa resolución, y esa resolución se tiene que resolver por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones y no lo han hecho. No lo han hecho porque no han querido, en dos años han tenido tiempo. No han querido porque mientras los menores están en Canarias, ahí están en Canarias, con lo cual, ahí ha habido una falta de diligencia", ha asegurado Clavijo en referencia a la primera orden del Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciese cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo.