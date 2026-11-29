Barcelona, 29 de noviembre de 2026. La candidata de Frente Amplio a presidir el Gobierno, Ada Colau, ha asegurado este domingo que las mujeres "no van a estar calladitas" en estas elecciones generales ante el miedo y la polarización que cree que han intentado inocular algunos partidos. En declaraciones tras votar en el Institut La Sedeta del distrito barcelonés de Gràcia, ha lamentado que algunos grupos han tratado de "movilizar el voto incitando al odio contra los diferentes", y por ello ha pedido ir a votar en masa, alegando que hay muchísimo en juego.