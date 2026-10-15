Colau: "Estamos en tiempo de descuento para construir la unidad antifascista"

Barcelona, 15 de octubre de 2026. La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha deseado que las fuerzas de la izquierda puedan alcanzar un acuerdo para concurrir en una única candidatura a las elecciones generales: "Estamos en tiempo de descuento para construir la unidad antifascista". "Espero que lo consigamos por el bien de todo el mundo", ha manifestado en su intervención durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns y Sumar, Jaume Asens, 'Gaza después de Auschwitz' (Finestres Ensayos en su edición en castellano, Manifest en su edición catalana) este jueves en Barcelona, junto al exdiputado de la CUP David Fernández.